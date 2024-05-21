Станкович в «Спартаке»: наконец-то клуб сделал хороший ход

Деян Станкович принял «Спартак», и это решение выглядит хорошим ходом для клуба. Причём хорошим, даже если не будет спортивного успеха. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему решение «красно-белых» правильное.

Расчёт, а не эмоции

Почему хорошо, что «Спартак» назначил Деяна Станковича? Прежде всего, надо отметить, что клуб не стал поддаваться эмоциям, как это ранее бывало неоднократно. В предыдущие годы «красно-белые» чаще выбирали себе тренера эмоционально, а не рационально. Вот «свой» Дмитрий Аленичев, давайте пробовать. У Массимо Карреры получается, пока оставим. Олег Кононов обыграл «Спартак», а нам нужен тренер? Берём! Хотим молодого европейца: Тедеско, Ваноли, Абаскаль. А если уж испанец полгода неплохо отработал, то надо и контракт срочно продлить!

С учётом восхвалений Владимира Слишковича было опасение, что боснийца оставят. Пускай нет опыта, но месяц-то хорошо работает! К счастью, сиюминутные успехи не стали основанием для долгого сотрудничества с наставником без опыта. Легко представить, что Слишкович даже этим летом сможет найти работу в команде попроще, но для «Спартака» это был бы огромный риск. Вместо этого клуб выбрал тренера с опытом, при этом заявлено, что босниец останется в штабе.

Решение «Спартака» логично

В кои-то веки абсолютно понятно, почему «Спартак» назначил этого тренера. Абаскаль был талантливым тренером, но без какого-то серьёзного бэкграунда. Для Ваноли «красно-белые» стали первым опытом, насколько Руй Витория после опыта «Бенфики» и отъезда в Саудовскую Аравию подходил, было непонятно изначально.

В свою очередь приглашение Деяна Станковича выглядит понятным и объяснимым. В Москву приехал тренер, который добивался успеха в чемпионатах Сербии и Венгрии. В текущих реалиях уровень турниров сопоставимый. При этом Станкович возглавлял большие клубы и там и там, так что давление в «Спартаке» не станет чем-то новым.

Иными словами, Станкович понимает, чего хотят от него. Клуб же выбрал человека с релевантным опытом. Вдобавок к этому у него как у серба не возникнет сложностей с адаптацией в Москве.

Интересно, что «Спартак» ещё и выбрал тренера, с которым тому же Слишковичу наверняка будет интересно работать. В конце концов есть риск, что босниец разочарован тем, что его задвинули на вторые роли, и приглашение кого-то вроде Паскаля Янсена могло эту эмоцию усилить. Станкович же выглядит тем, у кого Слишкович сможет учиться. Это важно, потому что босниец пока выглядит определённым резервом на будущее, и в «Спартаке», вероятно, думают, что боснийца можно попробовать подготовить для самостоятельной работы в будущем.

«Спартак» всё сделал своевременно

После увольнения Абаскаля «Спартак» не стал паниковать и делать поспешное решение. Были слухи про Паскаля Янсена, кого-то ещё, но «красно-белые» решили не спешить и не брать первого попавшегося специалиста. Как отмечено выше, выбор Станковича выглядит логичным. Иными словами, в клубе явно подумали над критериями, которыми должен обладать новый наставник, взвесили все «за» и «против» и приняли решение. Выглядит смешно? Наверное, но предыдущие назначения тренеров в «Спартак» как раз не выглядели продуманными.

При этом в клубе не стали «подрезать крылья» Слишковичу, а сделали объявление после вылета из Кубка России. Договоренность явно была раньше, просто не было необходимости демотивировать боснийца, пока был шанс завоевать трофей.

При этом «Спартак» это сделал сейчас, чтобы прекратить все разговоры и пересуды. Игроки уйдут на отдых, понимая, кто возглавит команду. Клуб уже может начинать заниматься трансферной политикой, ведь и потенциальные новички знают, куда их приглашают. В конце концов удалось уйти от сериала, как это было с Руем Виторией, когда все так долго ждали, что итоговый выбор разочаровал.

«Спартак» сработал профессионально, что должно стать нормой

В целом всё, что связано с назначением Станковича, можно описать одним словом – профессионально. То, с чем «Спартак» уже долгие годы не ассоциировался. Клуб проделал работу, результат которой понятен. Всё сделано не в спешке, но и никто ничего не затянул. Желание оставить Слишковича тоже понятно и разумно, особенно в штабе нового специалиста с Балкан.

Пожалуй, «Спартак» сделал сейчас ровно то, как и должен работать большой клуб. Не спеша, но продуманно. И такая рамка вообще-то должна стать нормой на будущее. Смена тренера – это обыденность для любого клуба. Однако довольно часто это становится моментом турбулентности. Прямо сейчас весь футбольный мир наблюдает, как «Бавария» уже давно в панике по этой причине.

При этом надо понимать, что даже образцово проделанная работа не всегда приносит результат. Вероятность выше, но далеко не стопроцентная. Есть миллион причин, почему у Станковича может не получиться в «Спартаке». Тем не менее важно в любом случае продолжать и в будущем работать так, как было сделано сейчас. Системность скорее принесёт результат, чем эмоциональность.

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Роман Андреев