Хабиб прокомментировал исторический выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Легендарный боец MMA, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход махачкалинского «Динамо» в Премьер-лигу.

«Дагестан вернулся в высшую лигу», - оставил сообщение Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что махачкалинский коллектив гарантировал себе прямую путевку в Российскую премьер-лигу. «Динамо» впервые за 97 лет пробилось в элитный дивизион. До этого команда ни разу не играла в высшей лиге.

Добавим, что вместе с «Динамо» в РПЛ гарантированно вышли подмосковные «Химки».