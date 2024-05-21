Федотов объяснил, почему Чалов пропустил матч ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему нападающий Фёдор Чалов не вышел на поле во вчерашнем поединке с «Пари НН» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч завершился разгромной победой «армейцев» со счетом 6:2.

«С ним всё хорошо, он готовился к игре. Ситуация сложилась так, что нужно было передохнуть. Игра складывалась, позволяя и посмотреть резерв, и дать почувствовать «порох» другим футболистам», - передает слова главного тренера пресс-служба московского клуба.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 28 поединков за ЦСКА. Чалов записал на свой счет 12 забитых мячей и три результативные передачи.