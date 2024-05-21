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В «Краснодаре» выбрали трансферную цель на лето эксклюзив

21 Мая 2024 • 07:57 Комментировать

Стали известны некоторые планы руководства «Краснодара» на летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «быки» планируют усилить позицию центрального защитника. Кандидаты на это место пока не называются.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги подопечным Мурада Мусаева осталось провести всего один поединок. «Краснодар» на своем поле примет лидера чемпионата – московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе в Краснодаре 25 мая.

Перед заключительным туром «быки» с 53 очками занимают третье место в таблице и сохраняют шансы на чемпионство.

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