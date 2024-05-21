Гурцкая - о выборе «Спартака»: «Карпин и Черчесов точно лучше Станковича»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился реакцией на приход в московский «Спартак» сербского тренера Деяна Станковича.
«Не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, больше времени работают», - передает слова агента ютуб-канал «Это футбол, брат».
Ранее было объявлено, что Станкович начнет работу в московском клубе с сезона-2024/2025. В настоящий момент московской командой руководит Владимир Слишкович. По итогам 29 туров Премьер-лиги «Спартак» с 49 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.
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