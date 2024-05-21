Гурцкая - о выборе «Спартака»: «Карпин и Черчесов точно лучше Станковича»

«Не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, больше времени работают», - передает слова агента ютуб-канал «Это футбол, брат».