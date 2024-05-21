Клуб из топ-10 РПЛ интересуется экс-тренером «Краснодара» Ивичем

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, какой из российских клубов проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Краснодара» Владимиру Ивичу.
«Слышал ли я о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича? Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать. Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему нужны будут игроки», - приводятся слова агента на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Напомним, что «Краснодар» уволил Ивича после нескольких матчей весенней части сезона чемпионата России.
«Рубин» перед заключительным туром Премьер-лиги занимает восьмое место в турнирной таблице.
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