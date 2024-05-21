Эдуард Мор недоволен преемником Юрана в «Пари НН»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН». В рамках 29-го тура Премьер-лиги нижегородцы на своем поле разгромно уступили ЦСКА со счетом 2:6.

«Человек вообще не знает наш чемпионат. Смена тренера - это хорошо, бывает встряска. Но ты кого приглашаешь? Человека со стороны. Это непонятное решение. Сейчас получают то, что заслуживают», - поделился мнением Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сербский специалист занял пост главного тренера «Пари НН» в мае. Он сменил у руля команды россиянина Сергея Юрана.