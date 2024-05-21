Мозес сделал пожелание «Спартаку» после ухода из клуба

Нигерийский хавбек Виктор Мозес высказался об уходе из столичного клуба. Игрок заявил, что будет следить за выступлениями «красно-белых».

«Буду поддерживать «Спартак». Я не из тех, кто забывает о клубе после перехода в другую команду. Буду следить за командой в соцсетях. Желаю «Спартаку» всегда быть топ-клубом», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

Виктор защищал цвета московского коллектива с 2020 года. Он перешел в «Спартак» из лондонского «Челси». В общей сложности 33-летний полузащитник провел за «народную команду» 73 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.