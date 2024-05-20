Булыкин доволен вышедшими в РПЛ командами

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московского «Динамо» и сборной России оценил вышедшие напрямую в РПЛ по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге команды. Ими стали «Химки» и махачкалинское «Динамо».

«Как почётному динамовцу, конечно же, мне нравится, что «Динамо» теперь в РПЛ. И «Химки» — тоже хороший клуб, рядом с Москвой. Еще я симпатизировал «Акрону», но у него есть ещё шансы», - говорит Булыкин телеканалу «Матч ТВ».

На данный момент у «Химок» в таблице 63 очка и первое место, у «Динамо» второе место и 61 балл. «Акрон» и тульский «Арсенал», вероятно, сыграют в стыковых матчах, хотя тулякам требуется ещё получить лицензию на участие в играх.