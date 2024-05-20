Акинфеев согласовал новый двухлетний контракт с ЦСКА

Игорь Акинфеев, легенда и капитан московского ЦСКА продлит своё трудовое соглашение с армейским клубом до лета 2026 года. Такой новостью в своём телеграм-канале делится журналист Максим Алланазаров.

«В ближайшее время Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом, принципиальное соглашение достигнуто», - пишет замглавреда «Спорт-Экспресса».

Текущее трудовое соглашение легенды ЦСКА рассчитано с клубом лишь до конца этого сезона. В подходящем к концу сезоне воспитанник «армейцев» сыграл в 26 матчах за родной клуб во всех турнирах, пропустил в них 34 гола и отыграл восемь поединков без пропущенных мячей. В апреле Акинфеев отметил своё 38-летие, в год окончания планируемого контракта ему будет 40 лет.