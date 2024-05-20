Гоцук извинился за результаты «Пари НН»

Один из лидеров и старожилов команды в «Пари НН», центральный защитник Кирилл Гоцук извинился от лица всей команды за катастрофические результаты в последних играх.

«Комментировать нечего, от всей команды приношу извинения не только за эту игру. За последние девять туров ситуация катастрофическая. Шансы ещё есть», - говорит Гоцук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что вечером понедельника «Пари НН» проиграл разгромно московскому ЦСКА – 2:6. О том, как это было, более подробно читайте в нашем отчёте.

До этого неделю назад «горожане» проиграли с разгромным счётом 1:6 в гостях «Сочи».