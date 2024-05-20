Федотов: «Когда счёт становится комфортным, теряем концентрацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Счет наверняка понравился. Содержание игры вас устроило?

- Содержание? Как всегда, тренер не доволен. Есть моменты, которые нужно поправлять. Достаточно много суетливых действий, когда нужно было играть более спокойно. То, что мы всегда говорим, - пропущенные голы всегда вызывают тревогу. Когда счет становится комфортным, теряем концентрацию и бдительность. Но это не только с нами происходит. Здесь как раз и есть, где пустить критические стрелы.

- Не было опасений в начале второго тайма, когда Стоцкий забил, что три очка под угрозой?

- Опасений не было, контролировали поединок. Об этом говорили, что нужно внимательно сыграть в первые минуты, так как сопернику нечего терять, потому что турнирное положение и счет, что они предпримут колоссальные попытки исправить ситуацию. Вовремя взяли себя в руки, забили четвертый гол и успокоили игру.

- Выход Набабкина не связан ли с травмой Агапова?

- Там не травма, он почувствовал дискомфорт. Такой напряженный график был у команды, поэтому заранее сняли и выпустили свежего.

- Решили поберечь?

- Да, скажем так.