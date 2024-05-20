В «Химках» уверены в дальнейшем сотрудничестве с Талалаевым

В подмосковных «Химках» высказались по поводу дальнейшего сотрудничества с главным тренером команды Андреем Талалаевым, который вывел химчан в РПЛ спустя один сезон после вылета команды из неё.

У нас был подписан большой пятилетний контракт. Он продолжает действовать», - заявил «Чемпионату» Николай Оленев, гендир подмосковного клуба.

Напомним, что Талалаев перебрался в «Химки» более года назад – в апреле 2024 года. На посту он сменил Спартака Гогниева, но сохранить команду в РПЛ не смог. В итоге «Химкам» довелось вылететь из Премьер-лиги с 15 места, ниже – только «Торпедо».

На данный момент в таблице Мелбет-Первой лиги «Химки» идут на чистом первом месте с 63 баллами.