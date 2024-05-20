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Мелик-Гусейнов: «Злой рок продолжает преследовать «Пари НН»

20 Мая 2024 • 23:02 Комментировать
Пари НН
2:6
ЦСКА Москва

Вечером понедельника «Пари НН» потерпел шокирующее поражение от московского ЦСКА дома в рамках 29 тура Российской премьер-лиги – 2:6. Это второй матч подряд в исполнении «горожан», в котором клуб пропустил шесть мячей.

Давид Мелик-Гусейнов, генидректор «Пари НН» высказался по столь печальному поводу в своём телеграм-канале.

«Не сдаваться. Не отступать. И биться до последнего момента. И верить только в свои силы. Сегодня тот самый момент, когда почти весь Стадион болел за наших парней. Но злой рок продолжает преследовать их. Есть еще шансы. Есть еще силы. Есть еще воля. Вперед, за Нижний!», - пишет функционер.

После поражения от ЦСКА «Пари НН» занимает 14-е место турнирной таблицы всего лишь с 29 баллами в активе. Отрыв от зоны вылета составляет три балла. В последнем, 30-м туре РПЛ «горожанам» предстоит непростой выезд к другой поволжской команде – «Крыльям Советов», самарцы наверняка захотят порадовать свою публику победой после неплохого сезона.

Как ЦСКА забил шесть в Нижнем Новгороде

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Евро-Футбол.Ру,
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