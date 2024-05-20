Гаджиев назвал задачу махачкалинского «Динамо» на сезон

Вечером понедельника махачкалинское «Динамо» официально оформило выход в РПЛ. Гаджи Гаджиев, президент динамовцев назвал задачу своего клуба на сезон грядущий.

«Задача на сезон? Закрепиться в РПЛ. Сегодня в лиге нет откровенных аутсайдеров, турнир в этом плане подрос», - говорит Гаджи Муслимович телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Гаджиев, для того, чтобы чувствовать себя в Премьер-лиге своими, клубу нужно серьёзно прибавлять в плане игры.

Ранее Гаджиев рассказал о том, где его клуб проведёт летние сборы перед историческим сезоном в РПЛ. А также ответил, появится ли в махачкалинском коллективе Георгий Джикия, покидающий московский «Спартак».