Тамерлан Мусаев: «Пропустили два мяча, но я считаю, хороший матч»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - ЦСКА Тамерлан Мусаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции после сегодняшнего матча? Удалось ли поднять себе настроение после поражения от «Зенита»?

- Я думаю, хороший позитивный матч. Много моментов. Пропустили два мяча, да, но я считаю, хороший матч.

- У вас еще в добавленное время был отмененный гол. Как вам объяснили, почему его отменили? Вы, по-моему, там правил не нарушали.

- Я не нарушал, там в борьбе Антон Заболотный, видимо, как-то помешал защитнику, столкнулись. Отменили из-за этого гол.

- Где находили мотивацию? Вроде бы по турнирной таблице сильно выше не прыгнете и сильно ниже не упадете. Тем не менее, сегодня забили шесть.

- У спортсменов самолюбие есть, которое заставляет его всегда выигрывать в любом упражнении на тренировках, в любом матче. Разницы нет, это не обсуждается.