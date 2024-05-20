Гаджиев: «Джикии в махачкалинском «Динамо» не будет»

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» заявил, что в его клубе не будет Георгия Джикии, который станет свободным агентом грядущим летом. Однако Джикия приедет в Махачкалу в гости.

«Договорились, что Георгий, как и многие мои коллеги и друзья, приедет в Дагестн, внесет свою частицу в развитие игры. Если он зайдет в академию, поприсутствует на игре, то будет здорово. А мы его напоим чистым горным воздухом», - говорит Гаджиев «Матч ТВ», добавив, что контракта с Джикией у его клуба точно не будет.

Напомним, продлевать свой контракт со «Спартаком» Георгий Тамазович точно не будет. Он перебрался в «Спартак» в декабре 2016 года из пермского «Амкара». В Перми Джикию раскрыл именно Гаджи Муслимович, который тогда был рулевым пермяков.

Ранее Гаджиев рассказал, где «Динамо» проведёт сборы перед первым сезоном в РПЛ.