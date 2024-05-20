Набабкин провёл свой 300-й матч в Премьер-лиге, он играет в ней почти 20 лет

Кирилл Набабкин, ветеран столичного ЦСКА и российского футбола в целом в понедельник провёл свой 300-й по счёту матч в рамках Российской премьер-лиги, об этом сообщает Opta Sports.

37-летний защитник дебютировал в профессиональном футболе ещё в 2005 году – тогда он защищал цвета своего родного клуба, в академии которого обучался – ФК «Москва». После начала 2010 года, когда «Москва» была расформирована, Кирилл перебрался в ЦСКА. И вот уже почти 15 лет Набабкин является игроком «армейцев».

К слову, контракт Кирилла с «красно-синими» действует до окончания текущего сезона. Своё 38-летие Кирилл отметит в сентябре.

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