Келлвен отдал свой шестой ассист в сезоне РПЛ – больше всех защитников в лиге

Келлвен Дуглас, защитник московского ЦСКА в разгромном поединке с «Пари НН» (6:2) сделал свой уже шестой по счёту ассист в текущем сезоне РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, это больше всех в лиге среди игроков обороны в рамках проходящего сейчас сезона. А последний защитник ЦСКА, который делал так же много ассистов за отдельно взятый футбольный сезон – это ныне игрок питерского «Зенита» Марио Фернандес, в сезоне-2018/19 бразилец с российским паспортом оформлял семь голевых передач.

Больше подробностей о результативном разгроме в Нижнем Новгороде в исполнении гостей из ЦСКА – в нашем отчёте.