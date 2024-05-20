Гаджиев рассказал, где махачкалинское «Динамо» проведёт сборы перед сезоном РПЛ

Гаджи Муслимович Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» рассказал, где его клуб проведёт сборы перед дебютным и историческим сезоном в Российской премьер-лиге.

«Сборы пройдут в Махачкале и Кисловодске. У нас уже есть понимание, с кем мы будем играть товарищеские матчи, это хорошие команды», - делится Гаджиев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу 33 тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» уже никак не упадёт ниже второго места турнирной таблицы. Поэтому клуб выйдет в элиту российского футбола либо с первого, либо со второго места лиги. Пока что у «Динамо» второе место и 61 балл в копилке, выше – «Химки» с 63 очками.