«Пари НН» пропустил шесть и более голов в двух матчах кряду – антирекорд российского футбола

Нижегородский «Пари НН» вечером понедельника был разгромлен дома столичным ЦСКА – 2:6.

Как сообщает Opta Sports, «Пари НН» - первая команда в истории чемпионатов России, которая пропустила шесть и более голов в двух матчах подряд. ранее в прошлом, 28-м туре «горожане» встречались в гостях с «Сочи» и потерпели унизительное поражение со счётом 1:6.

К слову, «Пари НН» проиграл в восьми из последних девяти встреч. Клуб за этот период сменил Сергея Юрана на Сашу Илича, но ощущение такое, что после этой перестановки дела у клуба стали только хуже.

Больше подробностей об игре «Пари НН» и ЦСКА – в нашем традиционном отчёте.