В чемпионате России установлен рекорд века по голам за тур

В элитном дивизионе чемпионата России установлен рекорд 21 века по суммарному числу голов, забитых в рамках отдельно взятого тура. Их в 29 туре текущего сезона Российской премьер-лиги было забито 39. Только восемь – в рамках одного матча «Пари НН» - ЦСКА, который завершился вечером понедельника разгромной победой «армейцев» со счётом 6:2.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», ранее по 36 мячей было забито в 21‑м туре сезона‑2006 и в шестом туре сезона‑2012/13. Абсолютный рекорд чемпионатов России по голам за тур был установлен в 1996 году, почти 28 лет назад – в 34-м туре – 43 оформленных гола.