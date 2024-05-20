Гейм, сет, матч: ЦСКА забил шесть в Нижнем Новгороде и оставил «Пари НН» в зоне стыковых матчей

«Пари НН» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Закрывать предпоследний тур выпало футболистам ЦСКА и «Пари НН». Обе команды находятся в разбитом положении. Нижегородцы рискнули уволить Юрана и получили 1:6 от последней команды чемпионата, а «армейцы» сколько подножек не ставили «Зениту», всё равно вылетели из Кубка России. Теперь ЦСКА точно без трофеев в этом году, а поправить положение в чемпионате уже времени не осталось. Но явно хотелось хотя бы продлить победную серию в матче с «Пари НН».

И это «хотение» оказалось сильно выше возможностей «Пари НН». Нижегородцы парой атак начали матч, показали, что поборются, но побороться в итоге не сумели. ЦСКА взялся за дело и открыл счёт в первой же атаке. Келлвен от самой боковой линии поля выдал длинную диагональ, мяч преодолел всю штрафную площадь и нашёл Облякова на левом углу вратарской. Иван примерился и мощнейшим ударом под перекладину переиграл Нигматуллина – 0:1.

На десятой минуте Обляков счёт открыл, заодно прикормил точку на левом углу вратарской. Именно оттуда пришёл второй гол в середине первого тайма. Теперь уже Давила от дуги штрафной площади выдал обостряющую передачу, а сориентировался Мусаев и пробил с острого угла. Мяч врезался в штангу, от которой оказался в сетке – 0:2. А что «Пари НН»? У хозяев ничего не получалось впереди. Был неплохой удар Трошечкина головой, но Акинфеев на опыте достал мяч у штанги.

А ЦСКА добил соперника перед перерывом. Затяжная атака завершилась скидкой Мусаева к линии штрафной площади, Саша Зделар набежал чуть правее центра и закрутил аккурат под ближнюю штангу. Нигматуллин дотянулся, но лишь подправил мяч в сетку – 0:3. Разгром за тайм не сломил «Пари НН».

Хозяев как ошпаренные выскочили из раздевалки и счёт размочили. Диагональ слева вырезал Карапузов, Стоцкий на дальней штанге продавил Облякова и пробил головой – 1:3. По геометрии гол очень похож на первый «армейский». Он раззадорил не только хозяев, но и гостей. Через десять минут мы увидели и четвёртый «армейский». Файзуллаев из центра поля выдал отличную разрезающую передачу, Виктор Давила выскочил на Нигматуллина и мягко подсёк мяч в угол – 1:4. И тут уже хозяевам всё стало ясно.

ЦСКА далее владел мячом ради измора, вперёд особо не стремился. А «Пари НН» был явно обескуражен, толковые атаки у нижегородцев банально не получались. Правда, были и светлые пятна: в концовке Кучаев вырезал шикарный пас из центра, Кутателадзе справа пробил-прострелил, а Боселли замкнул на дальней штанге – 2:4.

Правда, и у ЦСКА ответ нашёлся. В двойном объёме. Заболотный длинную «стеночку» разыграл с Файзуллаевым, с трёх метров завершив точным ударом прострел Аббоса – 2:5. А на 90-й минуте три в одного убежали гости, тот же Заболотный скатил на молодого Глебова, с острого угла попавшего в пустой створ – 2:6. А ведь был ещё незасчитанный мяч Мусаева. Восемью голами команды разразились в итоге. ЦСКА увёз уверенную победу, оставив «Пари НН» в зоне стыковых матчей.