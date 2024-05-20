Радимов: «Желаю «Химкам» хотя бы побороться за выживание в новом сезоне»

Подмосковные «Химки» вышли в РПЛ официально по итогу понедельничных матчей 33 тура Мелбет-Первой лиги. Владислав Радимов, бывший российский футболист дал пожелание команде Андрея Талалаева на сезон грядущий.

«Хочется пожелать того, чтобы они хотя бы поборолись за выживание в новом сезоне. А то туда‑обратно постоянно, это не красит клуб», - говорит Радимов «Матч ТВ».

Как добавил Владислав, «Кубань» раньше тоже была «командой-лифтом».

«А теперь смотрите, во что превратилась – вылетела в третий дивизион», - заключил Радимов.

С Радимовым, к слову, тут можно поспорить – до вылета в прошлом сезоне «Химки» не покидали РПЛ на протяжении трёх сезонов подряд.