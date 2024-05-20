«Пари НН» и ЦСКА обменялись голами, счёт стал 2:5

«Пари НН» не сдаётся в матче с ЦСКА в рамках 29-го тура Премьер-лиги. Нижегородцы проиграли первый тайм со счётом 0:3, но забили сразу после перерыва, однако вскоре пропустили в ответ. Тем не менее, на 77-й минуте второй мяч влетел в ворота Игоря Акинфеева. Константин Кучаев сыграл по вертикали в штрафную, Николоз Кутателадзе тут же прострелил, а Хуан Боселли переправил мяч в пустую часть ворот - 2:4. Мгновенный ответ ЦСКА - Антон Заболотный сыграл в штрафную на Аббосбека Файзуллаева, который вскоре вернул ему мяч, и форвард поразил цель - 2:5. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.