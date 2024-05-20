Газизов – первый руководитель, который вывел в РПЛ два клуба

Вечером понедельника махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ благодаря осечке тольяттинского «Акрона» в матче с тульским «Арсеналом» в гостях (0:1). Гендиректором динамовцев является Шамиль Газизов, ранее известный по работе в «Уфе» и московском «Спартаке».

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», теперь Газизов – первый руководитель, которому удалось вывести в Премьер-лигу из дивизиона ниже два клуба. Ранее такое проделывал Газизов с «Уфой» 10 лет назад, в 2014 году. Тогда уфимцы пробились в элиту российского футбола через стыковые матчи.

«Если честно, не знаю о такой статистике. Но мне приятно, что я нахожусь в махачкалинском «Динамо», - прокомментировал достижение Газазов.