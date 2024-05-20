Файзуллаев – самый молодой игрок сезона РПЛ с 10 и более голевыми действиями

Вечером понедельника ЦСКА проводит сверхудачный матч против одного из кандидатов на вылет из РПЛ – нижегородского «Пари НН». Аббосбек Файзулаев, молодой полузащитник ЦСКА оформил в этой игре голевую передачу.

Как сообщает Opta Sports, Файзуллаев стал самым молодым игроком этого сезона РПЛ, который имеет в своём активе 10 и более результативных действий.

Сейчас у Аббосбека четыре гола и шесть голевых передач в этом сезоне, он опережает Константина Тюкавина («Динамо», 21 год), Бенхамина Гарре («Крылья Советов», 23), Эдуарда Сперцяна («Крансодар», 23), Макстма Глушенкова («Локомотив», 24), Егора Голенкова («Ростов», 24) и других.

Идёт середина первого тайма игры нижегородцев и москвичей, ЦСКА ведёт - 4:1.