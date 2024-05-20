Россиянин из Пензы – лучший бомбардир чемпионата Дании прямо сейчас

Удивительный факт – игрок с российским гражданством на данный момент возглавляет список лучших страйкеров датского национального первенства.

Имя этого человека – Герман Онугха. Забивает Герман в семи матчах датской суперлиги подряд и лидирует в гонке голеадоров с 15 голами в 31 проведённом матче.

Правда, выступает Герман лишь за скромный «Вайле», из 12 команд-участниц первенства клуб Онугхи идёт лишь на девятом месте.

Герман Олегович Онугха родился в 1996 году в Москве, однако значительную часть детства провёл в Пензе. Отец Германа из Нигерии. Сам Онугха - выходец академии пензенского «Зенита».

В РПЛ Онугху можно было увидеть в рядах «Краснодара», «Тамбова», «Рубина» и «Крыльев Советов», суммарно в Премьер-лиге он забил шесть голов.