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Стоцкий размочил счёт в матче «Пари НН» против ЦСКА

20 Мая 2024 • 21:14 Комментировать
Пари НН
2:6
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.30 2 2.45
2-й тайм

В Нижнем Новгороде «Пари НН» играет против ЦСКА в матче 29-го тура Премьер-лиги. Столичные футболисты были сильнее в первом тайме, забив три безответных гола после ударом Ивана Облякова, Тамерлана Мусаева и Саши Зделара. Начало второй половины подарило надежду болельщикам «Пари НН». На 48-й минуте Владислав Карапузов с левого фланга набросил мяч к линии вратарской, а Дмитрий Стоцкий, выиграв борьбу у защитника, головой попал в правый угол ворот.

1:3 на табло, играть командам почти весь тайм. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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