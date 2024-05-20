Стоцкий размочил счёт в матче «Пари НН» против ЦСКА

В Нижнем Новгороде «Пари НН» играет против ЦСКА в матче 29-го тура Премьер-лиги. Столичные футболисты были сильнее в первом тайме, забив три безответных гола после ударом Ивана Облякова, Тамерлана Мусаева и Саши Зделара. Начало второй половины подарило надежду болельщикам «Пари НН». На 48-й минуте Владислав Карапузов с левого фланга набросил мяч к линии вратарской, а Дмитрий Стоцкий, выиграв борьбу у защитника, головой попал в правый угол ворот.

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