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Венгерский журналист: «Черчесов был ближе к болельщикам, чем Станкович» эксклюзив

20 Мая 2024 • 21:13 Комментировать

Деян Станкович перед следующим сезоном официально возглавит московский «Спартак», последним местом работы Деяна до переезда был венгерский топ-клуб – «Ференцварош».

Венгерский журналист Гергели Арон Хорват специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о том, каким «Ференцварош» был при Деяне.

- Каким был «Ференцварош» Станковича?

- Чтобы оценить игру «Ференцвароша» в эпоху Станковича нужно обратиться, в первую очередь, к опыту в Европы, потому что соперники во внутренних соревнованиях не представляют для команды какого-то вызова. Они на порядок ниже команды по всем параметрам. Чаще всего «Ференцварош» играл по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3, в зависимости от плана на игру и соперника. В чемпионате Венгрии команда играла в позиционный, атакующий футбол, но на международной арене основное внимание уделялось игре в защите и контратакам с использованием скорости своих вингеров (Маркиньос, Адама Траоре, Овусу), а также игре в центре нападения Барнабаса Варги. То, что команда пропустила всего 6 голов хорошо отражает стабильность защиты «Ференцвароша». В плей-офф клуб столкнулся с «Олимпиакосом», который в будущем дошел до финала. Но для греков эти матчи были сложными, если бы «Ференцварошу» чуть больше повезло, команда могла бы пройти дальше.

- Каким вам запомнился Станкович?

- «Ференцварош» для Станковича стал трамплином в его тренерской карьере. Он знал, что если сможет добиться результата, то перейдет в более статусный клуб. Однако, для венгерских болельщиков большой сюрприз, что он принял приглашение из России, с учетом того, что российские команды не играют в еврокубках. Для нас это больше финансовое решение, чем профессиональное. Он хорошо подготовлен в тактическом плане, может опираться на свой опыт, приобретенный в Италии. Да, он хорошо сможет мотивировать игроков. Кстати, его резкое поведение на скамейке запасных иногда приводило к конфликтам с судьями.

- Могли бы вы сравнить Черчесова и Станковича?

- На мой взгляд, Станислав Черчесов оказал гораздо более существенное влияние на игру и результаты «Ференцвароша». Клуб и проект были ему ближе, чем Станковичу. И несмотря на то, что Черчесов был очень строгим специалистом, он был ближе к болельщикам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Деян Станкович Станислав Черчесов Гергели Арон Хорват ещё теги
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