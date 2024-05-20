Зделар забил дебютный гол за ЦСКА – почти спустя два года после перехода

Саша Зделар, хавбек московского ЦСКА вечером понедельника оформил свой первый гол за столичный клуб. Сделал он это в матче с «Пари НН», который пока скалывается для «армейцев» великолепно – москвичи громят нижегородцев со счётом 3:0. Помимо Зделара забивали Иван Обляков и Тамерлан Мусаев.

Удивительно, но для первого гола сербскому игроку ЦСКА потребовалось почти два года с момента перехода в клуб. Появился в ЦСКА Саша летом 2022 года, а забил первый гол – за 11 дней до начала лета 2024 года.

Следить за текстовой трансляцией матча «Пари НН» и ЦСКА можно на нашем портале. Первый тайм ознаменовал преимущество «армейцев» - 3:0.