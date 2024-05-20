ЦСКА проводит ударный первый тайм в заключительном матче 29-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». Иван Обляков и Тамерлан Мусаев отметились голевыми ударами на 10-й и 22-й минуте. Еще до перерыва столичная команда сделал счет разгромным. Мусаев к результативному выстрелу плюсует ассист. В пределах штрафной он отыграл чуть назад на Сашу Зделара, который метров с 17 попал в левый нижний угол. 0:3 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
ЦСКА громит «Пари НН» ещё до перерыва
|Пари НН
|ЦСКА Москва
окончен
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