Инсайдер Иван Карпов ранее сообщал, что защитник московского «Динамо» Эли Даса автоматически продлил свой контракт с «бело-голубыми», так как сыграл в сезоне РПЛ за клуб 20 матчей.

Как дополняет Карпов, 31-летний правый защитник может вернуться на родину – в Израиль, где за ним активно следят два местных топ-клуба. Речь идёт про «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель-Авива.

«Исключать того, что капитан сборной Израиля вскоре вернется на родину — нельзя», - дополняет Карпов.

Даса, напомним, родился в Израиле в городе Нетанья, имеет эфиопские корни. За национальную сборную своей страны Элазар сыграл в 62 матчах во всех турнирах.

Даса продлил контракт с «Динамо» ещё на год