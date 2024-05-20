Инсайдер: «Даса продлил контракт с «Динамо» ещё на год»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что правый защитник «бело-голубых» и сборной Израиля Эли Даса продлил свой контракт с «Динамо» ещё на год.

«В матче с «Крыльями» райтбэк «Динамо» Даса сыграл 20-й матч за «бело-голубых» в этом сезоне РПЛ. Это привело к активации опции продления его контракта, который истекал летом 2024-го — еще на один год», - гласит пост Карпова.

31-летний защитник в «Динамо» с осени 2022 года, тогда он перебрался в Москву из нидерландского клуба «Витесс». В этом сезоне во всех турнирах у него в активе 22 матча, в которых он оформил два голевых действия.