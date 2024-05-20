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Обляков оформил лишь третье голевое действие для себя текущей весной

20 Мая 2024 • 20:24 Комментировать

В Нижнем Новгороде в эти минуты проходит встреча между местным «Пари НН» и столичным ЦСКА. «Армейцы» оформили быстрый гол – его автором в первую десятиминутку поединка стал Иван Обляков.

Этот матч – лишь второй матч этой весны для Ивана с голевым действием в активе. А также в игре с «горожанами» Обляков оформил всего своё третье голевое действие весны. До этого у Ивана был гол и голевая передача в игре с воронежским «Факелом» (4:1) в рамках Российской премьер-лиги.

Следить за текстовой трансляцией поединка «Пари НН» и ЦСКА можно на нашем портале. «Армейцы» Москвы продолжают вести благодаря голу Облякова.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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