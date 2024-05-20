Федотов: «У нас было время, чтобы прийти в себя и предстать в лучшем виде»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Является ли преимуществом «Пари НН» то, что у ЦСКА был такой затратный матч с «Зенитом»?

- Думаю, что у «Пари НН» тоже был энергозатратный матч примерно в то же время. У нас было время, лишний день. Я думаю, что это никак не повлияет на игру. Мы как раз сегодня говорили и об уважении соперника, и зрителей, которые будут, и наших болельщиков, и уважении к футболу. Это никоим образом не будет являться.

- У ваших игроков остались физические и психологические силы после Кубка?

- Конечно, остались, мы только сейчас об этом говорили. Был лишний день для подготовки. Да, мы потеряли двух футболистов. Один из них, возможно, сможет в заключительном матче поучаствовать. Но один точно нет. Да, были напряженные, очень эмоциональные поединки, непростые, сложные по содержанию. Тем не менее, еще раз говорю, было время, чтобы нам прийти в себя и предстать в лучшем виде.

- У вас несколько изменений в стартовом составе по сравнению с играми против «Зенита». Отсутствие Чалова и Заболотного связано как раз с тем, что много сил потратили?

- Есть и этот аспект - большой объем. Есть и тактические варианты, которые мы можем применить в этом матче.

- Если бы был здоров Тороп, кто сегодня играл бы в воротах - он или Акинфеев?

- Мы сейчас говорим такими категориями, гадание на кофейной гуще. Я не думаю, что это тот вопрос, на который мы получим ответ.