Тороп готовится к выписке из больницы

Владислав Тороп, голкипер московского ЦСКА в скором времени будет выписан из стационара. Об этом сообщил Эдуард Безуглов, врач армейского клуба.

«Как вы знаете, Слава Тороп перенёс операцию, которая прошла успешно. В ближайшее время его уже выпишут из стационара, реабилитация продолжится уже на нашей клубной базе», - приводит слова врача пресс-служба ЦСКА.

Тороп, напомним, получил травму лицевой кости в матче ЦСКА против «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России. Он столкнулся с Нуралы Алипом, защитником питерцев. Спустя несколько дней после инцидента молодой голкипер успешно перенёс операцию.

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