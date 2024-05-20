Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров интересен действующим клубам Российской премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». О каких именно клубах идёт речь, наш источник не уточнил.

В 30 матчах сезона Сердеров записал на свой счёт девять голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 275 тысяч евро.

Стоит сказать, что «Динамо» из Махачкалы в скором времени и само будет представлять Премьер-лигу – в понедельник команда обеспечила себе повышение в классе. Динамовцы выступят в топ-дивизионе впервые за свою 97-летнюю историю.