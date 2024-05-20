«Динамо» из Махачкалы впервые в истории выступит в топ-дивизионе

В Махачкале большой футбольный праздник – местное «Динамо» пробилось в Премьер-лигу, обеспечив себе финиш в топ-2 турнирной таблицы первенства Мелбет-Первой лиги. Любопытно, что махачкалинские динамовцы выступят в топ-дивизионе впервые в истории.

«Динамо» было основано в далёком 1927 году. За 97 лет команда ни разу не выступала в высшей лиге. И вот, наконец, «бело-голубые» смогут попробовать себя на самом высоком уровне футбола в стране.

Важно отметить, что махачкалинское «Динамо» уже получило лицензию Российского футбольного союза на выступление в Премьер-лиге в следующем сезоне.