Две команды поднялись в РПЛ

В понедельник вечером «Акрон» проиграл в гостях у тульского «Арсенала» с минимальным счётом 0:1. Таким образом, за тур до конца первенства Мелбет-Первой лиги были определены обе команды, которые получат прямые билеты в Премьер-лигу на следующий сезон. Этими командами стали подмосковные «Химки» и «Динамо» из Махачкалы.

Стоит отметить, что «Химки» и махачкалинское «Динамо» уже получили лицензии Российского футбольного союза на выступление в Премьер-лиге. Об этом было объявлено на прошлой неделе. Таким образом, ничего не может помешать им выступить в топ-дивизионе российского футбола.