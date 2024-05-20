Дуймович: «Станкович – очень хорошее усиление для РПЛ»

Бывший хорватский хавбек «Амкара» и «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о Деяне Станковиче. Этот специалист, в прошлом полузащитник «Интера» и «Лацио» возглавил «красно-белых» с нового сезона.

«В Сербии он выиграл чемпионат, в Венгрии при нем «Ференцварош» показывал хороший футбол. Для РПЛ – хорошее усиление, везде он титулы брал. Но я был бы не против, если б остался Владимир Слишкович», - говорит Томислав для «Матч ТВ», добавив, что при нем «Спартак» играл очень хорошо.

Прежними местами тренерской работы Деяна были белградская «Црвена Звезда», а также «Сампдория» из Генуи и «Ференцварош», самый топовый клуб Венгрии.