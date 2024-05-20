Кафанов: «Латышонок поднял планку, теперь её надо удержать»

Евгений Латышонок, голкипер калининградской «Балтики» произвёл прекрасное впечатление на себя в подходящем к концу сезоне. Да так, что его начали сватать в питерский «Зенит».

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России рассказал, что теперь Латышонку необходимо удержать уровень, на который он забрался в этом сезоне.

«У него очень хороший сезон выдался, если не говорить о каких‑то командных достижениях. Наверное, лучший в карьере. Важно, чтобы в сезоне новом он смог подтвердить этот уровень. Он поднял планку, надо ее удержать», - делится Кафанов для «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» Латышонка может легко вылететь из РПЛ по итогу сезона, но в Кубке России балтийцы пробились в Суперфинал. К слову, пресс-служба турнира признала Латышонка лучшим футболистом розыгрыша.