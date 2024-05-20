Булыкин назвал Тюкавина лучшим форвардом сезона РПЛ

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московских динамовцев уже сейчас может назвать Константина Тюкавина из «Динамо» лучшим форвардом текущего сезона Российской премьер-лиги.

«Константин в этом сезоне совершил огромный скачок, и по праву может считаться лучшим нападающим сезона», - говорит Булыкин «РБ Спорт».

На данный момент у Константина в активе 17 голов в 37 матчах во всех турнирах, также молодой 21-летний форвард смог оформить 10 голевых передач – все в рамках Премьер-лиги.

25 мая «Динамо» может стать чемпионом России, если хотя бы возьмёт один балл на выезде с «Краснодаром».

В минувшем матче динамовцев с «Крыльями» Тюкавин получил небольшое повреждение. Однако оценивается оно как несерьёзное.