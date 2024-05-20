«Понимал меня лучше остальных»: Мозес похвалил Умярова за английский язык

Виктор Мозес, нигерийский защитник московского «Спартака» покидает после этого сезона свой клуб. В интервью клубной пресс-службе Виктор назвал человека, который в столичном клубе понимал его лучше остальных – это хавбек Наиль Умяров.

«Мой большой друг с самого первого дня здесь. Волшебный парень. Все стараются говорить на английском, но у Наиля лучший язык, лучше остальных меня понимал. Всё это время наше общение было классным», - сказал Мозес.

Ранее Виктор порассуждал о Георгии Джикии, который тоже покидает «красно-белых» по итогу сезона. А также обратился к болельщикам клуба.