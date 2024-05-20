«Динамо» анонсировало массовый просмотр матча с «Краснодаром»

Впервые за десятки лет московское «Динамо» может завоевать чемпионский титул. Решится исход чемпионской гонки в рамках 30 тура Премьер-лиги для динамовцев в Краснодаре, где они сыграют с одноимённой командой, которая также претендует на титул.

Пресс-служба «бело-голубых» в телеграм-канале объявила о том, что клуб организует массовый просмотр, возможно, чемпионского матча с «быками». Он состоится на большом экране на хоккейной «ВТБ Арене» 25 мая, в день последнего тура.

Количество мест на мероприятии ограничено — регистрация будет проходить в два этапа: для владельцев абонементов, а после – для всех желающих.