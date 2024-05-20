Ринат Билялетдинов: «Спартаку» необходим форвард»

Ринат Билялетдинов, российский тренер порассуждал о самой проблемной позиции московского «Спартака» на этот час. По его мнению, «красно-белым» нужен новый нападающий, так как Манфред Угальде пока ожиданий не оправдывает, а Александр Соболев не самый стабильный.

«Нуден габаритный, скоростной и техничный форвард. И чтобы голова не отставала от работы ног, как у настырного Манфреда Угальде. Может быть, впрочем, костариканец ещё адаптируется», - говорит Билялетдинов для Bobsoccer.

Как добавил Ринат Саярович, второй форвард «Спартака», Соболев иногда действительно хорош, но порой, мягко говоря, смотрится хуже.