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Ринат Билялетдинов: «Спартаку» необходим форвард»

20 Мая 2024 • 18:54 Комментировать

Ринат Билялетдинов, российский тренер порассуждал о самой проблемной позиции московского «Спартака» на этот час. По его мнению, «красно-белым» нужен новый нападающий, так как Манфред Угальде пока ожиданий не оправдывает, а Александр Соболев не самый стабильный.

«Нуден габаритный, скоростной и техничный форвард. И чтобы голова не отставала от работы ног, как у настырного Манфреда Угальде. Может быть, впрочем, костариканец ещё адаптируется», - говорит Билялетдинов для Bobsoccer.

Как добавил Ринат Саярович, второй форвард «Спартака», Соболев иногда действительно хорош, но порой, мягко говоря, смотрится хуже.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ринат Билялетдинов Александр Соболев Манфред Угальде ещё теги
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