Мозес – о Джикии: «Капитан, классный парень и настоящий лидер»

Виктор Мозес, который, как и Георгий Джикия покидает «Спартак» по итогу текущего футбольного сезона, высказался о своём одноклубнике из центра обороны.

«Джикия — капитан, классный парень. Настоящий лидер. Могу честно сказать: думал, он останется в клубе, подпишет новый контракт. Жаль, что его больше не будет в «Спартаке», - говорит Мозес клубной пресс-службе.

Напомним, что Джикия пробыл в «Спартаке» дольше Мозеса. Перебрался в стан «красно-белых» Георгий ещё в 2017 году – из пермского «Амкара». На Урале Георгий раскрылся, будучи подопечным Гаджи Гаджиева, когда тот возглавлял пермский клуб.