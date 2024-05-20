Акинфеев вернулся в основу ЦСКА – объявлен состав

Программу 29-го тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будут закрывать «Пари НН» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Агапов, Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Отметим, что защитник Мойзес пропускает игру из-за дисквалификации. А вратарь Игорь Акинфеев вернулся в основу после нескольких пропущенных игр.

Матч между «Пари НН» и ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы или ничьей ЦСКА поднимется на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.