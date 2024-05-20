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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев вернулся в основу ЦСКА – объявлен состав

20 Мая 2024 • 18:47 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.30 2 2.45
Через 0 ч. 31 мин.

Программу 29-го тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будут закрывать «Пари НН» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Агапов, Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Отметим, что защитник Мойзес пропускает игру из-за дисквалификации. А вратарь Игорь Акинфеев вернулся в основу после нескольких пропущенных игр. 

Матч между «Пари НН» и ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы или ничьей ЦСКА поднимется на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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