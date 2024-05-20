Семшов рассказал, почему россиянам нужно ехать играть в Грецию и Турцию

Магомед Оздоев, полузащитник ПАОКа из Салоников в выходные со своим клубом стал чемпионом Греции. Это оценил бывший российский хавбек Игорь Семшов. Эксперт рассказал, почему уезжать россиянам в Грецию или Турцию – не самая плохая перспектива.

«Турция и Греция - не самые худшие варианты, как и чемпионат Кипра. Играя там, российские футболисты могут попасть в более сильные чемпионаты, так как там есть еврокубки», - говорит Семшов для «РБ Спорт», добавляя, что не каждый день россиян зовут в пять сильнейших чемпионатов.

В прошлом сезоне Оздоев играл в Турции за стамбульский «Фатих Карагюмрюк», который нельзя отнести к топ-клубам страны. В ПАОКе Магомед оказался летом 2023 года.