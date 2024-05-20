Орлов: «Ахмат» не сдавал игру «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком «Зенита», высказался насчёт матча между «Ахматом» и «Зенитом». Питерцы победили в Грозном со счётом 5:1 и сохранили шансы на шестое подряд чемпионство.

Орлов подчеркнул, что матч между «Ахматом» и «Зенитом» не мог быть нечестным.

«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счётом! Ну вы о чём? Это же дикость! Как вообще такое возможно?» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В то же время Орлов отметил, что в настоящий момент скрыть нечестный матч невозможно, учитывая большое количество иностранных игроков в команде.

Орлов также вспомнил недавнее домашнее поражение «Ахмата» от «Балтики» с ещё более крупным счётом – со счётом 1:7.